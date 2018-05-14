الشاعر الفردوسي كان من الأتباع الحقيقيين للنبي الأكرم(ص) ومن المؤمنين بالإسلام والعارفين بالقرآن والأحاديث الشريفة وبمبادئ الأخلاق الإسلامية، التي يقول عنها علماء الأخلاق أنها ذات منشأ عقلاني، وتستند إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، لذا فإنّه اتخذ من الأخلاق الإسلامية والمكارم والفضائل الأخلاقية منطلقاً لعمله، ومطلعاً لأكثر مقطوعاته الشعرية، كما يبدو ذلك في هذه الأبيات الرائعة التي افتتح بها ملحمته الشعرية (الشاهنامة):

باسم الله خالق الحياة والعقل، الله الذي يرزق ويهدي، الله رب الكون، والنور الأزلي، وأعلى من التصور في الخيال، ولابد للإنسان أن يعبد الله لأنّه أهل للعبادة.

يُنظر إلى الشاعر الكبير (أبو القاسم الفردوسي) الذي عاش خلال الفترة (329-411، أو 416 هجرية) كأبرز شعراء الفارسية في نظم الملاحم الشعرية الحماسية.. بل أنه يُعتبر من ألمع شعراء الملاحم البطولية والأساطير التراثية والتاريخية على المستوى العالمي.

موهبة إلهية

تميّز الفردوسي بنبوغ وكفاءة وموهبة سمّاها الكثيرون بأنها (موهبة إلهية) ونسج الخيال الشعري.. بل ويُشار إليه كآية كبرى في فنه، وسيبقى اسمه لامعاً متألقاً في تاريخ الأدب والثقافة في إيران.

حيث أن ملحمته الشعرية (الشاهنامة)، التي لا نظير لها في التاريخ، تتضمن القصص والأساطير الوطنية وتسجيلاً للأحداث التاريخية التي عصفت بإيران منذ بداية الحضارة الإيرانية القديمة، وحتى اضمحلال السلالة الساسانية.

إن ملحمة الفردوسي الشعرية (الشاهنامة)، والتي جاءت على شكل شعرٍ عمودي، ومقفّى بموسيقية مُرهفة، تضم كما هو معروف روائع الأبيات الشعرية التي تسجّل الملاحم التاريخية والأدبية العريقة والتقاليد والسنن والعقائد الإيرانية القديمة، أي أنها تتضمن الثقافة القديمة والخالدة للشعب الإيراني خلال قرون سحيقة وعهود طويلة.. وكذلك فهي تتضمن العديد من الموضوعات والجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية المليئة بالعبر والدروس التربوية لبني الإنسان: وهذا مما يُضاعف من قيمتها المعنوية ويجعلها مورد رضا الناس، ويمكننا اعتبار أقسام لا بأس بها من الملحمة مشبعة بالدروس والحكم الأخلاقية المربية والمفيدة لتهذيب الأخلاق وتنقية الأذهان وتوعية العقول ويقظة الأفكار، ولا سيما بالنسبة للشباب الذين يجهلون أحداث التاريخ ووقائع الدهر والأيام.

الموضوعات الأخلاقية في (الشاهنامة) على نوعين:

النوع الأول: تشمل المواعظ والحكم العديدة التي يوردها الفردوسي في بداية ونهاية كل مقطوعة شعرية تسجّل الحوادث والوقائع التي تؤول إلى هزيمة السلاطين والفرسان وانقراضهم: وهو بذلك يطبق ما تمليه عليه ميوله الفطرية والباطنية، ويهدف من ذلك إلى الدعوة إلى الاتعاظ والاعتبار والنصيحة.

النوع الثاني: تشمل المواعظ والحكم والوصايا والنصائح التي يوردها الفردوسي في أشعاره بلسان السلاطين والوزراء والفرسان أبطال الملحمة: مثل مواعظ وإرشادات الأردشير إلى شاهبور، ومواعظ هرمز إلى نجله بهرام، والحديث المشبع بالحكم الذي تبودل بين بوزرجمهر وأنوشيروان، فضلاً عن مواعظ بوزرجمهر نفسه وغيرها.. وهي تعبّر عما يكنّه الفردوسي في قلبه وأحاسيسه، رغم أنه ينسبها لأبطال ملحمته.

وهكذا فإن الشاعر الفردوسي، عندما يؤكد على مثل هذه الحكم والمواعظ بنوعيها في ملاحمه الشعرية، فإنه يثبت في الواقع تعلّقه القلبي بالمبادئ والأسس الأخلاقية.. وهي تذكّرنا بما قاله الفيلسوف الألماني الشهير (عمانوئيل كانط المتوفي عام 1804م): أن هناك شيئين يأخذان بالروح إلى درجة الإعجاب، وكلما يفكّر المرء بهما ويتأمل أكثر فإن إعجابه واحترامه لهما يزداد تبعاً لذلك، الأول: في السماء المليئة بالنجوم التي نراها فوق رؤوسنا ليلاً، والثاني: القانون الأخلاقي الكامن في قلوبنا.

أجل، إن هذا القانون الأخلاقي كان مترسخاً في قلب الفردوسي وممتزجاً مع روحه وفكره إلى حدٍ بحيث نراه جلياً وواضحاً في أغلب أشعار الشاهنامة.

قبل الغوص في أعماق هذا الموضوع المهم (الأخلاق الإسلامي في ملحمة الفردوسي الشعرية) لابد أن نلفت الأنظار إلى ملاحظة وهي: أن المواعظ والحكم الواردة في فصول (الشاهنامة)، والتي يعتبرها أرباب البصيرة منبعثة من عقل ومعرفة قائلها، قد تطغى أحياناً على الموضوع الرئيسي للأشعار بحيث يؤدي ذلك بالقارئ أو المستمع إلى الشك في الهدف الأصلي للشاعر، هل هو التأكيد على المبادئ الأخلاقية، أم تسجيل الحوادث التاريخية والأساطير القديمة؟.

بالتأكيد فإن استشهاد الفردوسي المتكرر في أشعاره بمثل هذه المفاهيم الأخلاقية والإنسانية السامية قد أكسب (الشاهنامة) امتيازاً فريداً، قلما نجد مثيله في الملاحم الشعرية لشعراء آخرين، وهي بحد ذاتها: «... فن معرفة العالم»، الذي يقول عنه تولستوي: «بأنه ذو ملاك ثابت ومعتبر، وأن هذا الملاك المتمثل بالمعرفة الدينية والروحانية هو الذي يملي الأفكار والعقائد.. وهو من النقاط المشتركة بين كافة أمم الدنيا في جميع الأعصار والأزمان».

والشاعر الفردوسي كان من الأتباع الحقيقيين للنبي الأكرم(ص) ومن المؤمنين بالإسلام والعارفين بالقرآن والأحاديث الشريفة وبمبادئ الأخلاق الإسلامية، التي يقول عنها علماء الأخلاق أنها ذات منشأ عقلاني، وتستند إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، لذا فإنّه اتخذ من الأخلاق الإسلامية والمكارم والفضائل الأخلاقية منطلقاً لعمله، ومطلعاً لأكثر مقطوعاته الشعرية.

أبيات رائعة افتتح بها ملحمته الشعرية (الشاهنامة):

باسم الله خالق الحياة والعقل، الله الذي يرزق ويهدي، الله رب الكون، والنور الأزلي، وأعلى من التصور في الخيال، ولابد للإنسان أن يعبد الله لأنّه أهل للعبادة.

وقد اشتهرت إيران منذ القدم بشعرائها الذين أنتشرت أشعارهم وقصائدهم الرائعة في كل الأنحاء.. فكانت مدرسة الشعر القديم والمعاصر حيث أمتلأت هذه الأرض الرائعة بأروع القصائد وعرفت لغة الشعر منذ الميلاد الأول لها..

حيث الشعراء: «حافظ الشيرازي».. ذاك الذي تعلق أسمه بإيران وتنقل في ديوانه بين حقول الغزل والحب والجمال، الوصف والعرفان... سعدي الشيرازي: الشاعر الذي زرع من قصائده بستاناً رائعاً من الورد يملأ عبيره الأفق، ثم نجد بحور الحكمة تفيض من ديوان الشاعر الحكيم «عمر الخيام»، الشاعر والعالم الفلكي الذي أشتهر برباعياته المعروفة، «الفردوسي» الشاعر الذي صور الحياة في لوحة ملحمية مستحيلة التكرار.

مختارات من الشاهنامة في (كتاب الملوك)

تحتوي هذه المخطوطة، التي ترجع لأوائل القرن السابع عشر، على مختارات من الشاهنامه (كتاب الملوك)، وهي العمل الملحمي-التاريخي في الأدب الفارسي الذي ألفه الشاعر أبو القاسم الفردوسي (940–1020) في نهاية القرن العاشر. هذه الملحمة الشهيرة، التي تدور حول بلاد فارس (إيران الحالية) قبل الإسلام، كانت تُقرأ على نطاق واسع في بلاد فارس وأفغانستان وآسيا الوسطى.

تحتوي المخطوطة على ثلاثة أنصاف صفحات تُظهِر معارك مختلفة. تسبق النص، الذي كُتب بالحبر الأسود بخط النستعليق، مقدمةٌ وجدول محتويات (الصحائف 1ب-6ب). تتكون الصفحات من أربعة عواميد يحتوي كلٌ منها على 25 سطراً داخل إطار بالألوان بالترتيب التالي: أزرق وأصفر شاحب وذهبي وأصفر شاحب وذهبي. استُخدِم الحبر الأحمر لتوضيح المواقع بالنص كما كُتبتْ الكلمة الاستهلالية لكل صفحةٍ تالية على ظهر الصفحة التي تسبقها. كذلك كُتِبت بعض الملحوظات والتصحيحات في الهوامش. تشير بيانات النسخ إلى أن المخطوطة اكتملت يوم 14 جمادي الأول 1027 (9 مايو 1618)؛ لكن المكان الذي كُتبت فيه غير مذكور. غلاف المخطوطة يبدو أجدَّ منها كما يبدو أنه مصنوع بآسيا الوسطى، وهو من الجلد الأخضر الزيتوني المزخرف بميداليات منقوشة، اثنتين منهما باللون الأحمر الداكن، وظهْرُ المخطوطة من جلدٍ لونه أحمر فاتح.