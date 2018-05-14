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|رقم الخبر: 219733
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 14:06
|الاقسام: عربيات
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الطيران_العراقي يُدمر مقر قيادة لـ «داعش» داخل الأراضي السورية
دمرت طائرات من نوع F16 العراقية، مقر قيادة لتنظيم «داعش» داخل الأراضي السورية.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل».
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