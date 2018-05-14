وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستي لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل».