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رقم الخبر: 219732 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:12 الاقسام: سياحة  
مسجد دشتي في اصفهان.. زخارف من القرميد قل نظيرها
من أقدم المساجد في إيران

مسجد دشتي في اصفهان.. زخارف من القرميد قل نظيرها

من أبرز ما يميز أصفهان المساجد الكثيرة التي تنتشر في أرجائها وتمثل نموذجا لفترات حكم مختلفة مرت بها الدولة الإيرانية، كما تضم المدينة العديد من المباني الدينية للطوائف غير الإسلامية في المدينة مثل الطائفة المسيحية والتي يشكل الأرمن غالبيتها إضافة إلى الطائفة اليهودية والتي لا زال العديد من أتباعها يعيشون في المدينة لحد الآن.

 ما يميز أصفهان انها تضم بعضاً من أقدم مساجد إيران ومن هذه المساجد: يمكن رؤية مسجد دشتي والوصول إليه من الطريق الذي يربط أصفهان بزيار، حيث يقع المسجد والذي يسمى بنفس اسم القرية. ولعل تاريخ هذا المسجد يرجع إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي. وتعد البساطة الشديدة في بناء المسجد من العوامل التي تساعد على تتبع عمليات التشييد في الحجرة، بينما يساعد صغر حجمه وسهولة الوصول إليه الزوار على دراسة الأسلوب الذي تم به وضع القراميد المصقولة الزخرفية في البناء المحيط.

 

مسجد داشتي في اصفهانمسجد داشتي في اصفهان
مسجد داشتي في اصفهانمسجد داشتي في اصفهان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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