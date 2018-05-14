قال السكرتير الاول في سفارة انجلترا في طهران «جون غرين» ان حدث انتخاب مدينة تبريز 2018 للعالم الإسلامي لعام 2018 هو سبب حضوره فيها وان هذا الحدث مهم لتنمية السياحة فيها.

واكد «غرين» الاثنين خلال لقائه مدير عام التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة اذربايجان الشرقية علی ضرورة تعريف المعالم السياحية لمدينة تبريز عالميا وان حدث تبريز 2018 هو فرصة مناسبة لتنمية العلاقات السياحية بين ايرا ن و جميع دول العالم .

واضاف ان زيارة الوفود الدبلوماسية لمدينة تبريز توفر الارضية الملائمة ليتعرفوا علی المعالم الاثرية والتاريخية والثقافية فيها مشيرا الی سهولة الوصول اليها لقربها من طهران .

وقال غرين إنه نظراً للإمكانيات السياحية والتاريخية والثقافية المتميزة التي تتمع بها مدينة تبريز (شمال غرب) فإن التعريف بهذه المدينة في العالم بحاجة إلی عمل اعلامي واسع. ولفت إلی المعالم السياحية التي تتمتع بها إيران واصفاً مدينة تبريز بأنها مدينة جميلة ولطيفة وتاريخية وتملك الإمكانيات المناسبة لإستقطاب السياح.

من جانبه قال مدير عام منظمة التراث الثقافي والسياحة في محافظة اذربايجان الشرقية «مرتضی ابدار» ان التراث الثقافي في اذربايجان الشرقية وتبريز يزخر بالقيم العالمية فضلا عن قيمه الوطنية.

واشار ابدار الی ترشيح مدينة تبريز للقب «عاصمة السياحة الاسلامية» في العام 2018 من قبل منظمة التعاون الاسلامي، واختيرت خلال المؤتمر التاسع لوزراء السياحة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في عاصمة النيجر بينما كانت مدن اخری مرشحه من مختلف البلدان الإسلامية .