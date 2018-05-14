مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة كربلاء وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من:
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا
مقاعد بابل: الفتح وسائرون والنصر والحكمة والقانون وكفاءات للتغيير
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة ذي قار وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من:
بماذا وصف ممثل الأمم المتحدة الإمام السيستاني؟
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة ديالى وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من:
بماذا وصف ممثل الأمم المتحدة الإمام السيستاني؟
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة البصرة وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من:
بماذا وصف ممثل الأمم المتحدة الإمام السيستاني؟
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا