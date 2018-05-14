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رقم الخبر: 219697 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 10:00 الاقسام: عربيات  
اعلان النتائج لبعض محافظات في العراق
نتائج الانتخابات العراقية

اعلان النتائج لبعض محافظات في العراق

* النتائج لبعض محافظات في العراق
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا 
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة كربلاء وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من: 
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا
مقاعد بابل: الفتح وسائرون والنصر والحكمة والقانون وكفاءات للتغيير
 
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة ذي قار وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من: 
بماذا وصف ممثل الأمم المتحدة الإمام السيستاني؟
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا

 مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة

 أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة ديالى وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من:
بماذا وصف ممثل الأمم المتحدة الإمام السيستاني؟
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا
 
مقاعد البصرة: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامساَ
أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج محافظة البصرة وعدد الاصوات لكل كيان وقائمة انتخابية.
وجاءت القوائم الفائزة بحسب الترتيب كل من: 
بماذا وصف ممثل الأمم المتحدة الإمام السيستاني؟
مقاعد الديوانية: الفتح وسائرون والنصر والحكمة ودولة القانون
مقاعد ذي قار: سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة
مقاعد كربلاء: الفتح اولا سائرون ثانيا النصر ثالثا دولة القانون رابعا الحكمة خامسا
مقاعد ديالى: القرار العراقي والفتح والوطنية وسائرون والنصر والحكمة
مقاعد المثنى: سائرون اولا الفتح ثانيا الحكمة ثالثا النصر رابعا دولة القانون خامسا
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ الفرات نيوز
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