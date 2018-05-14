أعلن سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أنه طلب من مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل لمواجهة قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لوكالة "وفا": "لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي الى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية".

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني على ضرورة توصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة وأية قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وأعلنت دول عدة رفضها المشاركة باحتفالات دعت إليها الولايات المتحدة بنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس بينها روسيا وألمانيا والنمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد، فيما لم يرد ممثلا رومانيا والنمسا على الدعوة حتى الآن.