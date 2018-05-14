|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219695
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 09:56
|الاقسام: عربيات
|
تعديل وزاري موسع في السودان
أفادت وكالة "أنباء السودان" صباح اليوم الاثنين بأن الرئيس عمر حسن البشير أجاز تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة.
وقال مصدر مسؤول للوكالة إن تفصيلات التعديل ستعلن في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
وكان البشير قد أصدر مرسوما في أبريل الماضي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|قوات الاحتلال الخاصة تعتدي على حراس المسجد الاقصى المبارك بعد اعتراضهم على صلوات المستوطنين الجماعية في باحات الاقصى
|السيد نصر الله: محدودية العدوان على سوريا اعتراف أميركي بقوة محور المقاومة وقدرته على إلحاق الهزيمة به