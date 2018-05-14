  • الإثنين ٢٨ شعبان ١٤٣٩
  • الإثنين , مايو 14, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219695 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 09:56 الاقسام: عربيات  
تعديل وزاري موسع في السودان

تعديل وزاري موسع في السودان

أفادت وكالة "أنباء السودان" صباح اليوم الاثنين بأن الرئيس عمر حسن البشير أجاز تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة.

وقال مصدر مسؤول للوكالة إن تفصيلات التعديل ستعلن في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وكان البشير قد أصدر مرسوما في أبريل الماضي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6745 sec