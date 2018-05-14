أفادت وكالة "أنباء السودان" صباح اليوم الاثنين بأن الرئيس عمر حسن البشير أجاز تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة.

وقال مصدر مسؤول للوكالة إن تفصيلات التعديل ستعلن في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وكان البشير قد أصدر مرسوما في أبريل الماضي بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.