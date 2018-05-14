قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن سفارة بلاده في تل أبيب، قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لخارجية الاحتلال، تُعبّر عن إدانة المملكة الشديدة للاقتحامات الاستفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وادان المومني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وقال المومني عن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة من الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة الإسرائيلية تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات "إسرائيل"، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكاً أيضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مُشدّداً على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وحمّل المومني الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك، والانتهاكات التي تُرتكب ضده من الجماعات المتطرفة والمستوطنين.

وشدد على ضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المكان، واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات بالقدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.