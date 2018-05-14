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رقم الخبر: 219693 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 09:54 الاقسام: عربيات  
للمرة الأولى واشنطن لا تشارك في مفاوضات أستانة حول سوريا

للمرة الأولى واشنطن لا تشارك في مفاوضات أستانة حول سوريا

أكدت خارجية كازاخستان أن الوفد الأمريكي لن يشارك في الجولة التاسعة لمفاوضات آستانة حول سوريا، والتي انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف للصحفيين اليوم الاثنين: «وفد الولايات المتحدة امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية لمفاوضات أستانة حول سوريا».

من جانبه، اعتبر رئيس الوفد الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية في سوريا، أن رفض واشنطن المشاركة في مفاوضات أستانة يعني عدم دعمها جهود المجتمع الدولي لتسوية الأزمة السورية سلميا.

وتشهد آستانة-9 اليوم سلسلة مفاوضات ثنائية وثلاثية بمشاركة الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران.

وأكدت الخارجية الكازاخستانية أن وفد الحكومة السورية وصل اليوم إلى أستانة، فيما يتوقع وصول وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت أنه من المنتظر وصول وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانة خلال الليل المقبل.

وتعقد غدا الثلاثاء الجلسة العامة بمشاركة كل أطراف عملية أستانة، إضافة إلى وفدي الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقبين.

 

 

بقلم: متري سعيد  
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مصدر الخبر: روسيا اليوم +وكالات
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