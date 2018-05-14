اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ان العدوان على اليمن كان مقدمة لتسليم القدس.

وأشار الى ان نقل السفارة الاميركية الى القدس حدث يفضح كذبة قرارات مجلس الامن التي دمر باسمها اليمن ، وفضيحة جديدة للنظامين السعودي والاماراتي اللذان يشنان عدوانا على اليمن ، ويمدان يد التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال في تغريدات على تويتر: اليوم سيميز من يرى أن الدفاع عن "إسرائيل" هو الأهم ومن يرى أن القضية الفلسطينية هي الأهم، اليوم سيظهر السفراء والدول التي لا تحترم القانون الدولي.

وأضاف ان يوم نقل السفارة الاميركية الى القدس هو فضيحة لمايسمى بالحسم والعزم للعدوان السعودي الاماراتي السوداني الأميركي، وفضيحة القمم العربية واخرها قمة الظهران، ناهيك عن فضيحة الحفاظ على الحضن العربي وحماية المقدسات وخدمتها.

وواصل رئيس الثورية العليا تغريداته قائلا: اليوم هو الاحتفال بذبح عروبة القدس وسرقة قدسية الأقصى قبلة المسلمين، واليوم سيعلم العالم أن معركة السعودية وحلفائها في اليمن كانت مقدمة لتسليم القدس والاحتفال بقرارات ترامب.

ويكمل رئيس الثورية مغردا : اليوم سيشهد العالم أن السعودية وحلفائها لم تقف إلى جانب المظلومية الفلسطينية.

وفي ختام تغريداته دعا رئيس الثورية العليا الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني إلى إغلاق سفارات "إسرائيل" في عواصمهم ، وقطع العلاقات الاقتصادية معها ، وفتح المعابر للفلسطينيين .