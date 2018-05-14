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|رقم الخبر: 219690
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 09:47
|الاقسام: عربيات
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كلمة للسيد نصر الله اليوم بذكرى استشهاد القائد ذوالفقار
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الاثنين في الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد القائد الجهادي الشهيد السيد مصطفى أمين بدر الدين «السيد ذوالفقار».
وذلك خلال الحفل التكريمي الذي يقيمه حزب الله عند الساعة الخامسة من عصر الاثنين في ثانوية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في مجمع شاهد التربوي طريق المطار.
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