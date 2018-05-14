كلمة للسيد نصر الله اليوم بذكرى استشهاد القائد ذوالفقار يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الاثنين في الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد القائد الجهادي الشهيد السيد مصطفى أمين بدر الدين «السيد ذوالفقار».