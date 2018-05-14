اعلنت الشرطة الإندونيسية تعرض مدينة "سورابايا" لهجوم إرهابي لليوم الثاني على التوالي استهدف مبنى للشرطة صباح اليوم عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

أن مدينة "سورابايا" الادونيسية تعرضت صباح اليوم الاثنين لهجوم إرهابي عند الساعة 8:50 وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث استهدف الإرهاب مبنى للشرطة صباح اليوم عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وقالت مصادر رسمية في الشرطة الاندونيسية أن الانفجار استهدف عناصر الشرطة، دون ان يحدد الخسائر الناجمة عن الانفجار.

الجدير بالذكر أنه أمس الأحد نفذت عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا خلال قداس الأحد ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في عملية تبناها تنظيم "داعش" الارهابي.