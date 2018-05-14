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رقم الخبر: 219681 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 09:31 الاقسام: عربيات  
تأييد وزير خارجية البحرين العدوان على سوريا ضوء عربي أخضر للتمادي ضد الفلسطينيين
مسؤول بحركة فتح:

تأييد وزير خارجية البحرين العدوان على سوريا ضوء عربي أخضر للتمادي ضد الفلسطينيين

قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إن تأييد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد العدوان على سوريا هو ضوء عربي أخضر للتمادي ضد الفلسطينيين.

كلام عبد القادر جاء في تصريح لقناة «الميادين» حمل من خلاله الكيان إلاسرائيلي وبعض الدول العربية مسؤولية كل قطرة دم ستسقط نتيجة نقل السفارة الأمريكية للقدس. مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأنصاف الحلول «وأبو ديس بديلاً للقدس».

واعتبر عبد القادر أن السفارة الأميركية في القدس هي بؤرة استيطانية غير شرعية ووكر تجسسي في قلب القدس، محملاً الكيان الاسرائيلي مسؤولية كل الأحداث التي ستنجم عن اقتحامات الأقصي وأضاف: «نحن أمام حرب إسرائيلية جديدة على القدس.»

وكان وزير خارجية البحرين قد اعتبر أنه من حق الكيان الصهيوني الاسرائيلي تدمير أي جهة يعتبرها خطراً عليه، موجهاً أسهم الاتهام إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية بكونها «أخلّت بالوضع القائم في المنطقة».

وغرّد وزير الخارجية قائلاً: «طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر».

هذا وكانت دولة الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت عشرات الأهداف في سوريا، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة وإصابة اثنين آخرين بحسب ما أعلنت لقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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