اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، عن نتائج الانتخابات في محافظة الديوانية حيث حل تحالف الفتح اولا يليه سائرون ومن ثم النصر وبعده الحكمة والقانون.

وجاء في مؤتمر لمفوضية الانتخابات تابعته السومرية نيوز، ان "نتائج محافظة الديوانية حصل الفتح على 82310 صوتا وسائرون على 68011 صوتا والنصر على 55427 صوتا والحكمة 39728 صوتا والقانون 38861 صوتا".

وتوجه العراقيون يوم السبت، الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بأول انتخابات تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم "داعش"، من جميع الاراضي العراقية.