أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن دبلوماسية بلاده تتميز بالوضوح واستقلالية القرار فيما يخص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وشدد على أن المغرب سيدافع عن مصالحه في الصحراء الغربية وأنه لم يعد يرغب بشراكة تحت الطلب تحكمها المصالح الخاصة لأوروبا.

وقال بوريطة في حديث لمجلة "جون أفريك" نشر الأحد، إن السياسة الأفريقية التي ينهجها الملك محمد السادس، فريدة من نوعها، بالنظر إلى طابعها المتعدد الأبعاد، "فهي بالتالي عرض اقتصادي، وأمني وديني وتقني، واأيضا وقبل كل شيء إنساني ووفي".

وقال "سندافع عن مصالحنا ذات الصلة في الصحراء المغربية، عبر التصدي للأعمال العدائية وإحباطها داخل الهيئات الأفريقية، قبل إصلاح هذا الانحراف، من خلال تحقيق انسجام موقف الاتحاد الأفريقي مع موقف الغالبية الكبرى لأعضائه".

وفيما يخص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير بوريطة أن "المغرب لم يعد يرغب في شراكة تحت الطلب تحكمها المصالح الخاصة لأوروبا"، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالهجرة أو بالإرهاب تبذل المملكة جهودا ملموسة وتبرهن على أنها شريك وفي وموثوق به.

وقال "من حق المغرب عندما يتعلق الامر بمصالحه الاستراتيجية ألا يتم التعامل معه كنقطة بسيطة في جدول أعمال اجتماع".

وأضاف "لسنا جزء من أوروبا لا على المستوى المؤسساتي أو الجغرافي، لكننا جزء من نفس المنطقة الجيوسياسية، وستكون أوروبا قصيرة النظر جيوسياسيا، إذا ما اعتبرت أن حدودها تنتهي في أسبانيا"، معتبرا أن هذه الحدود أصبحت اليوم تمتد إلى منطقة الساحل والصحراء.