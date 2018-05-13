  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219678 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
السودان.. القبض على قاتلة الدبلوماسي النيجيري في الخرطوم

السودان.. القبض على قاتلة الدبلوماسي النيجيري في الخرطوم

تمكن فريق مشترك من الشرطة وأجهزة الأمن الاحد من القبض على فتاة سودانية من أصول أجنبية، للاشتباه بتورطها في اغتيال مسؤول الجوازات في السفارة النيجيرية لدى الخرطوم.

وقال اللواء عثمان إبراهيم مدير شرطة ولاية الخرطوم إن الفريق المشترك توصل إلى المتهمة وعثر لديها على 25 ألف جنيه سوداني ودولارات ونيرات نيجرية، بالإضافة لجهاز تاب ولابتوب وهاتف نقال جميعها تخص المجني عليه.

وأشاد إبراهيم بجهود الشرطة والتحري التي خلصت إلى القبض على الجانية التي كانت على علاقة بالضحية وتتردد عليه كثيرا في منزله قبل أن تجهز عليه بمطواة كانت تحملها في حقيبتها بثلاث طعنات قاتلة بغرض السرقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 14/6172 sec