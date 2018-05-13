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|رقم الخبر: 219678
|تاريخ النشر: أيار 13, 2018
|الوقت: 19:57
|الاقسام: عربيات
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السودان.. القبض على قاتلة الدبلوماسي النيجيري في الخرطوم
تمكن فريق مشترك من الشرطة وأجهزة الأمن الاحد من القبض على فتاة سودانية من أصول أجنبية، للاشتباه بتورطها في اغتيال مسؤول الجوازات في السفارة النيجيرية لدى الخرطوم.
وقال اللواء عثمان إبراهيم مدير شرطة ولاية الخرطوم إن الفريق المشترك توصل إلى المتهمة وعثر لديها على 25 ألف جنيه سوداني ودولارات ونيرات نيجرية، بالإضافة لجهاز تاب ولابتوب وهاتف نقال جميعها تخص المجني عليه.
وأشاد إبراهيم بجهود الشرطة والتحري التي خلصت إلى القبض على الجانية التي كانت على علاقة بالضحية وتتردد عليه كثيرا في منزله قبل أن تجهز عليه بمطواة كانت تحملها في حقيبتها بثلاث طعنات قاتلة بغرض السرقة.
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