قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أنه حقنا للدماء قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقا، وتكليف إحدى الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.

وكان رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة العميد أحمد بركة، قد أكد في تصريحات صحفية، أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحي 85 بالمنشية في سبها، وأصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها.

ومن الناحية الميدانية، أكدت مصادر ليبية في الجنوب الليبي أن قبائل التبو تسيطر على أحد مقرات كتيبة للجيش الليبي وقلعة سبها.