تتوالى الاستقالات المفاجئة في تيار"المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والتي يعزوها البعض إلى الخسارة التي مني بها "المستقبل" في الانتخابات اللبنانية الأخيرة.

وتقدّم نادر الحريري مدير مكتب سعد الحريري باستقالته السبت من كافة المسؤوليات التي يتولاها في مكتب الرئيس، في مفاجأة للكثيرين، إذ يعد نادر الحريري الرجل الثاني في تيار "المستقبل" وهو نجل النائب بهية الحريري.

وفيما لم يعرف سبب الاستقالة، نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مقربة من الحريري قولها إن استقالة نادر تم تنسيقها مع الحريري الذي احترم رغبته وخياره ولا علاقة لها بملف إدارة الانتخابات.

كما تناقلت وسائل إعلام مختلفة أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتسلم نادر الحريري حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة خلافا لما يشاع عن تغيير الشخصيات في الحلقة الضيقة للرئيس الحريري.

ولم يمض 24 ساعة حتى أعلن تيار المستقبل إعفاء المنسق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات، كما تم إعفاء مدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه.

وأشارت الأوساط المعنية مؤخرا إلى أن الرئيس الحريري اتخذ قرار حل الهيئات الانتخابية لتيار "المستقبل" وأنه يعتزم القيام بمزيد من الخطوات والإجراءات غير المسبوقة في إعادة تركيب الهيكليات القيادية والتنظيمية لتياره.

وكان تيار "المستقبل" قد خسر أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي وحصل على 20 مقعدا فقط بعدما حصد 33 في الانتخابات السابقة التي جرت في 2009.