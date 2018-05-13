أدان الأزهر الهجمات الإرهابية التي طالت 3 كنائس في إندونيسيا وخلفت 9 قتلى و 40 جريحاً.

هذا وأعلن الأزهر الأحد إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية التي استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

وأكد الأزهر استنكاره الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف وحدة واستقرار الدول، مشدداً على أنها أعمال إجرامية بغيضة تنكرها كافة الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية.

كما أكد الأزهر على ثقته في أن إندونيسيا قادرة على دحر هذا الإرهاب، متسلحة في ذلك بروح التسامح والسلام والمساواة التي تسود بين أبناء شعبها.

وتقدم الأزهر بالعزاء إلى إندونيسيا حكومة وشعباً وإلى أسر الضحايا وذويهم.

من جانب آخر برأت محكمة مصرية الأحد إثنين من ضباط الشرطة من تهمة تعذيب محامٍ حتى الموت في أحد مراكز الشرطة في شمال العاصمة القاهرة، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة بحق الضابطين اللذين يعملان في جهاز الأمن الوطني بعدما ألغت محكمة النقض في تشرين الأول/أكتوبر 2016 حكماً بالسجن خمس سنوات لكل منهما.

وتعود القضية إلى عام 2015 حين تم توقيف الضابطين وأحالهما النائب العام إلى محكمة الجنايات اثر اتهامهما بتعذيب المحامي "كريم حمدي" داخل مركز شرطة حي المطرية بشمال شرق القاهرة.

وكان حمدي معتقلاً لإتهامه بالمشاركة في تظاهرات لجماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيماً ارهابياً" في كانون الاول/ديسمبر 2013.

وأُعتقل آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013 إثر احتجاجات شعبية ضخمة ضده.

وفي العام 2017 نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يعتبر أن ما يحدث من حالات تعذيب للمعتقلين في مصر قد يرقى الى "جريمة ضد الإنسانية".

إلا أن السلطات المصرية تنفي هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات، حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.