تلقى الرئيس مهدي المشاط رسالة تهديد من تحالف العدوان السعودي تتوعده بالاغتيال خلال ثلاثة عشر يوماً.

وبحسب موقع النجم الثاقب، فقد كشف مسؤول سياسي رفيع في صنعاء أن رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط تلقى رسالة من قيادة تحالف العدوان على اليمن بعد ساعات قليلة من ادائه اليمين الدستورية وحصوله على ثقة البرلمان اليمني في الـ(25) من أبريل الفائت.

وبالنظر للفترة الزمنية الفاصلة بين اداء المشاط لليمين الدستورية، واستهداف مكتب رئاسة الجمهورية في ال(7) من الشهر الجاري، يتضح أن المدة الفارقة بين التاريخين لا تتجاوز (12) يوماً، أي أنها مدة مقاربة لرسالة التهديد التي تلقاها المشاط، فقد تم استهداف مكتب رئاسة الجمهورية صباح ال(7) من مايو الجاري، اثناء اجتماع ضم عدد من المسؤولين المدنيين في الدولة لم يكن المشاط بينهم، كما ان الغارتين اللتين استهدفتا مكتب الرئاسة لم تؤديا إلى اصابة احد من المسؤولين الذين كانوا متواجدين ساعتها داخل مكتب الرئاسة، بينما استشهد ستة من المدنيين واصيب (66) اخرين في الغارتين اللتين احدثتا دماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة.

الأمر الذي يؤكد أن التحالف يمتلك كل الاصرار على ارتكاب جرائم اغتيال القيادات المدنية في الدولة مع سبق الاصرار والترصد، إلا أن ادوات التحالف (السعودية – الاماراتية) تفتقر للقدرات الكافية لتنفيذ اغتيالات مسئولين الدولة في اليمن، وتعتمد على الضربات العشوائية سعياً لتنفيذ توجهاتها في قتل القيادات المدنية.

كما أن واقعة استهداف مكتب الرئاسة تؤكد من ناحية اخرى أن اغتيال الشهيد الصماد تم بأيدٍ امريكية لديها من الخبرات ما يكفي لتنفيذ ذلك النوع من الاغتيالات، رغم ان (السعوديين – الاماراتيين) يحاولون من خلال الرسالة التي تلقاها المشاط الايحاء بانهم هم من يقومون بهذا النوع من الاغتيالات، إلا أن الوقائع تكذبهم.

وعلى عكس النتائج التي كان يتوقعها التحالف بعد اغتيال الصماد بحدوث اضطراب داخل مؤسسات الدولة ينعكس على اداء الجبهات، ابدت صنعاء تماسكاً على مختلف الاصعدة سواء تلك المتعلقة في إدارة شؤون الدولة المدنية، أو على الأصعدة العسكرية حيث تمكن الجيش من استعادة مدينة حيس في محافظة الحديدة في حين استمر اداء القوات اليمنية على مختلف الجبهات دون أن يشوبه أي خلل.

من جهة اخرى استشهد 4 مدنيين وجرح عدد آخر بغارات للتحالف السعودي على محافظة الحديدة ومديرية رازح الحدودية، وذلك بعد ساعات على مقتل 16 عنصراً وجرح آخرين من قوات طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق ولواء العمالقة المدعومين إماراتياً.

وأفاد مصدر محلي في اليمن باستشهاد 4 مدنيين وجرح 9 آخرين بغارات جوية للتحالف السعودي استهدفت مزرعة للمانجو في منطقة شعب الدالي بمديرية الجَرّاحي جنوبي محافظة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن.

كما أصيب عدد من المواطنين بغارة جوية أخرى على منطقة مَرّان في مديرية حَيْدان الحدودية جنوبي غرب محافظة صعدة. وأصيبت أمرأة بحروق بليغة نتيجة قصف صاروخي لقوات التحالف أدى إلى احتراق منزل في مديرية رازِح الحدودية.

وأشار المصدر إلى أن التحالف استهدف في وقت باكر من صباح الأحد بأكثر من 120صاروخاً وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديريات رازِح ومُنَبْه وباقِم الحدودية مع السعودية في محافظة صعدة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.

إلى ذلك قتل 16عنصراً وجرح 4 آخرين من قوات صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق ولواء العمالقة المدعومين إماراتياً خلال مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة البَرْح بمديرية مَقْبَنَة جنوبي غرب محافظة تعز، فيما اتسعت رقعة المواجهات بين قوات الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي مع الجيش واللجان في مديرية الوازِعِية المجاورة لاسيما بعد استقدام قوات هادي والتحالف تعزيزات عسكرية كبيرة للتقدم باتجاه المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش واللجان في المديرية المحاذية لمحافظة لحج جنوب اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، قتل وجرح عدد من الجنود في صفوف قوات التحالف بقصف صاروخي ومدفعي استهدف آليات عسكرية ومرابض المدفعية التابعة لهم في بوابة المُوَسِّم، ومنفذ الطِوال الحدودي، وموقعي مَلْحَمَة وقُلة الشَخف بجيزان.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل وجرح العديد من الجنود السعوديين خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحفهم باتجاه موقع للجيش واللجان قبالة جبل قيس، بالتزامن مع تدمير الجيش واللجان بصاروخ موجه جرافة عسكرية للجيش السعودي في منطقة المحروق بجيزان السعودية.

كذلك دمر الجيش واللجان دبابة للقوات السعودية بصاروخ موجه في جبل الطلعة الحدودي بنجران السعودية، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقم تلك الدبابة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني.