نوّه قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله عصر الاحد، الرئيس السريلانكي "مايتريبالا سريسينا" الى العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين وبقية دول شبه القارة الهندية، معتبرا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يتناسب مع الطاقات المتوفرة لديهما.

واشار قائد الثورة خلال اللقاء الى العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين وكذلك مع سائر دول منطقة شبة القارة الهندية، معتبرا مستوى العلاقات التجارية الراهنة بين ايران وسريلانكا بانه اقل بكثير عن الطاقات المتاحة، مؤكدا ان على الدول الآسيوية تكريس العمل والتعاون مع بعضها البعض لان هذا التعاون من شانه تقوية هذه البلدان.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية التقدم العلمي والتقني والبحثي في ايران مجالا مناسبا لتطوير التعاون بين البلدين، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتعزيز صداقتها وتعاونها مع سريلانكا حكومة وشعبا وينبغي في هذا المجال متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم التي ابرمت اليوم بشكل جاد .

بدوره ابلغ الرئيس السريلانكي في هذا اللقاء الذي حضره الرئيس الايراني حسن روحاني تحيات حكومته وشعبه الحارة لقائد الثورة الاسلامية وقال اننا قررنا خلال مباحثاتنا اليوم تعزيز ومضاعفة النشاطات والتعاون بين البلدين والعمل على ترجمة مذكرات التفاهم على الارض.

واعتبر الرئيس السريلانكي، ايران بانها واحدة من الدول المتطورة في الحقول التقنية والعلمية والجامعية، معربا عن امله في ان يقود تعزيز التعاون بين البلدين في ان تستفيد سريلانكا من التقدم العلمي في ايران.