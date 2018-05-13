وقد بدأت الجلسة العلنية للمجلس برئاسة علي لاريجاني وحضور 240 نائباً ناقشوا موضوع تعديل القوانين ذات الصلة بعملية مكافحة غسيل الأموال وقضية تقرير من المقرر أن ترفعه اللجنة الخاصة بحماية الإنتاج المحلي والإشراف على تطبيق المادة 44 من الدستور الايراني والمهتمة بإزالة العقبات التي يواجهها الإنتاج المحلي المنافس والمخططة للرفع بمستوى النظام المالي الايراني.

كما تطرق المجلس خلال اجتماعه الى مشروع قانون انضمام ايران بالمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب كما أقام البرلمان إجتماعاً غير علني بشأن سوق تداول العملة الصعبة والتقلبات التي يشهدها.

علماً بأنّ النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري و وزير الشؤون الإقتصادية والمالية مسعود كرباسيان و رئيس البنك المركزي ولي الله سيف شاركوا في هذا الإجتماع وعرضوا تقريراً عن حالة سوق تداول العملة الصعبة.