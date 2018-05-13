  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219668 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 19:22 الاقسام: محليات  
دراسة إنضمام ايران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

دراسة إنضمام ايران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

ناقش اعضاء مجلس الشورى السلامي مشروع قانون إنضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب.
وقد بدأت الجلسة العلنية للمجلس برئاسة علي لاريجاني وحضور 240 نائباً ناقشوا موضوع تعديل القوانين ذات الصلة بعملية مكافحة غسيل الأموال وقضية تقرير من المقرر أن ترفعه اللجنة الخاصة بحماية الإنتاج المحلي والإشراف على تطبيق المادة 44 من الدستور الايراني والمهتمة بإزالة العقبات التي يواجهها الإنتاج المحلي المنافس والمخططة للرفع بمستوى النظام المالي الايراني.
كما تطرق المجلس خلال اجتماعه الى مشروع قانون انضمام ايران بالمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب كما أقام البرلمان إجتماعاً غير علني بشأن سوق تداول العملة الصعبة والتقلبات التي يشهدها.
علماً بأنّ النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري و وزير الشؤون الإقتصادية والمالية مسعود كرباسيان و رئيس البنك المركزي ولي الله سيف شاركوا في هذا الإجتماع وعرضوا تقريراً عن حالة سوق تداول العملة الصعبة.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/2192 sec