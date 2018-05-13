وصرح بهرام قاسمي قائلا: نرحب بالاستقرار والهدوء والامن في ارمينيا.
وأعلن قاسمي عن الترحيب بقرار البرلمان الأرميني بانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، وقال: إن استتباب الامن والاستقرار والهدوء لدى دول الجوار كان دوما أهم اولوية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، مصرحا: اننا مستعدون دوما لتنمية العلاقات وترسيخها مع البلد الجار أرمينيا في جميع المجالات.
وكان البرلمان الأرميني قد انتخب يوم الثلاثاء (المصادف 8 ايار/مايو 2018)، زعيم المعارضة نيكول باشينيان، رئيسا للوزراء، بعد أن قاد احتجاجات ضد الحزب الحاكم لأسابيع.
وقبيل جلسة التصويت، صرح باشينيان: "أول ما سأقوم به بعد انتخابي هو ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد"، مؤكدا على مكافحة الفساد في أرمينيا قائلا: "لن يكون هناك فساد في أرمينيا. ستطوي أرمينيا للمرة الأخيرة صفحة الاضطهاد السياسي".