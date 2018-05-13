رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بقرار البرلمان الأرميني بانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، معلنا ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية باستتباب الاستقرار والامن في أرمينيا واستعدادها لترسيخ العلاقات في جميع المجالات.

وصرح بهرام قاسمي قائلا: نرحب بالاستقرار والهدوء والامن في ارمينيا.

وأعلن قاسمي عن الترحيب بقرار البرلمان الأرميني بانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، وقال: إن استتباب الامن والاستقرار والهدوء لدى دول الجوار كان دوما أهم اولوية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، مصرحا: اننا مستعدون دوما لتنمية العلاقات وترسيخها مع البلد الجار أرمينيا في جميع المجالات.

وكان البرلمان الأرميني قد انتخب يوم الثلاثاء (المصادف 8 ايار/مايو 2018)، زعيم المعارضة نيكول باشينيان، رئيسا للوزراء، بعد أن قاد احتجاجات ضد الحزب الحاكم لأسابيع.

وقبيل جلسة التصويت، صرح باشينيان: "أول ما سأقوم به بعد انتخابي هو ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد"، مؤكدا على مكافحة الفساد في أرمينيا قائلا: "لن يكون هناك فساد في أرمينيا. ستطوي أرمينيا للمرة الأخيرة صفحة الاضطهاد السياسي".