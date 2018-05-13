اعلن وكيل وزارة العلوم والابحاث والتقنية في الشوون الدولية حسين سالار آملي عن افتتاح 16 فرعا للجامعات الايرانية في خارج البلاد بحلول عام 2021.

واضاف سالار آملي خلال اجتماع مدراء الجامعات الواقعة في المنطقة التاسعة للبلاد ان استقطاب الطلاب الاجانب واقامة دورات مشتركة يشكلان جزءا من توجهات وزارة العلوم في المجال الدولي.

واشار الى دخول العديد من الوفود الجامعية من مختلف دول العالم الى ايران لاجراء دراسات واقامة دورات تعليمية مشتركة وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وكذلك انجاز 417 مشروعا بحثيا مشتركا بين الجامعات الايرانية وجامعات الدول الاخرى خلال العام الماضي.

واضاف ان 55 الفا و308 طلاب جامعيين اجانب يدرسون حاليا في ايران حيث يجب ان يرتفع عددهم الى 80 الف طالب بحلول 2021 على اساس الخطة التنموية السادسة للبلاد.

وتابع ان 22 بالمئة من المقالات التي نشرت في البلاد انجزها باحثون ايرانيون واجانب بصورة مشتركة حيث يجب ان ترتفع هذه النسبة الى 35 بالمائة بحلول عام 2021 مشيرا الى ان 18 جامعة ايرانية كانت مدرجة في لائحة الجامعات المرموقة خلال العام الماضي مضيفا انه يجب ان تضاف 10 جامعات ايرانية اخرى الى اللائحة ال100 للجامعات الاسيوية المرموقة على اساس الخطة التنموية السادسة بحلول عام 2021.