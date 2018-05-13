قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية كاظم جلالي ان لجنة القدس التابعة لهذا الاتحاد ستعقد الاثنين اجتماعا طارئا حول قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نقل سفارة بلاده الى هذه المدينة المحتلة.

واضاف جلالي امام حشد من المراسلين ان لجنة القدس ستعقد اجتماعها الخاص غدا بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

وتابع ان هذا الاجتماع سيعقد بسبب قرار ترامب في نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة والذي يتعارض مع القانون الدولي.

وصرح ان لاريجاني باعتباره رئيس اتحاد البرلمانات الاسلامية اصدر القرار لعقد هذا الاجتماع الطارئ لذلك فان الاجتماع سيعقد في الساعة العاشرة صباحا من اليوم الاثنين.

واضاف ان 22 دولة تشارك في هذا الاجتماع على مستوى نواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنية لبرلمانات الدول الاسلامية حيث من المقرر ان يدلي عدد منهم كلمات فيه.