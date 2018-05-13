تعليقا على اتهامات اعداء الاسلام الموجهة لايران حول قيامها بممارسات ارهابية و السعي الى امتلاك قنبلة نووية، اكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية العميد ناصر اراسته انه ليست هناك جريمة ضد الانسانية في المجتمع الإنساني إلا ونشهد فيها بصمات اميركية.

واضاف آراسته في كلمة القاها في مدينة قم المقدسة ان الادارة الامريكية كما وصفها سماحة قائد الثورة الاسلامية هي أكثر دول العالم كذبا ونفاقا.

وفيما نوه الى الجرائم التي ترتكبها اميركا ضد الانسانية في مختلف دول العالم اكد انه و بدلا من ان نقوم نحن بالتحقق من مصداقية اميركا هي بصدد التحقق من مصداقيتنا.

وحول المزاعم الاميركية الواهية بشأن مساعي ايران للسيطرة على منطقة غرب اسيا، اوضح العميد اراسته ان امريكا تثير مثل هذه المزاعم في الوقت الذي قامت ببناء 270 قاعدة عسكرية كبيرة في 151 دولة من الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة حيث ان عدد قواعدها الصاروخية في المانيا يبلغ 240 قاعدة الى جانب 82 قاعدة اخرى في منطقة الخليج الفارسي و 80 قاعدة في بحر عمان و المحيط الهندي .

وفي جانب اخر من تصريحاته صرح بان امريكا كانت ولا زالت تعمل على حرمان ايران من التفوق الذي حققته في مختلف المجالات العلمية بما فيها العلوم الفضائية و الصاروخية و الوراثة و الخلايا الجذعية واضاف ان تقدم دولة شيعية و مسلمة لا تروق لامريكا لانها تعمل على ترويج العلم بعيدا عن الاخلاق مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة تجاه الخدع الامريكية.