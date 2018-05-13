وقال العميد اسماعيلي خلال تفقده لمنطقة الدفاع الجوي بجنوب شرق ايران في كلمة امام كوادر هذه المنطقة: في هذه المرحلة الراهنة التي تشن فيها اميركا حربا نفسية واسعة ضد بلادنا، فانه من الضروري تعزيز الوحدة اكثر مما مضى، ولسنا قلقين من انسحاب اميركا من الاتفاق النووي لانها لم تكن ملتزمة بالاتفاق النووي منذ البداية.

واوضح قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي، ان سر النجاح والانتصار يكمن في طاعة الولي الفقيه وتنفيذ توجيهاته.

وفي اطار زيارته لمنطقة جنوب شرق البلاد تفقد العميد اسماعيلي المنظومات الصاروخية في جزيرة ابو موسى، وكذلك المواقع الدفاعية للحرس الثوري في هذه الجزيرة وجرى تقييم القدرات العملية لهذه الوحدات.