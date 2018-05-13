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رقم الخبر: 219659 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 18:58 الاقسام: محليات  
مجلس خبراء القيادة: البقاء في الاتفاق النووي مخالف لمصالح البلاد في حال عدم تقديم ضمانات

مجلس خبراء القيادة: البقاء في الاتفاق النووي مخالف لمصالح البلاد في حال عدم تقديم ضمانات

شدد مجلس خبراء القيادة على ان البقاء في الاتفاق النووي في ظل الظروف الراهنة مخالف للمصالح القومية الايرانية في حال لم يضمن مصالح الشعب الإيراني بعد انسحاب امريكا غير الشرعي منه.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس خبراء القيادة اصدر بياناً رداً على انسحاب امريكا غير الشرعي من الاتفاق النووي، موضحاً ان البقاء في الاتفاق النووي مخالف للمصالح القومية في حال لم يتم تقديم ضمانات واضحة وصريحة يتم من خلالها تأمين المصالح القومية الإيرانية.
حيث جاء  البيان موضحاً عدة نقاط اساسية في الاتفاق النووي متوجهاً بهذا التوضيح الى الشعب الايران :
1- ان الاتفاق هو اتفاق بين ايران ودول الخمسة زائد واحد وعلى الاطراف جميعها الالتزام بتعهداتها حيال هذا الاتفاق وفي حال انسحب احد الاطراف من الاتفاق يعتبر نكثاً بالاتفاق لذلك في ظل الظروف الراهنة يتوجب تقديم ضمانات واضحة وصريحة حيال الاتفاق لضمان المصالح القومية الايرانية بعدما أخل احد الاطراف وتصرف بطريقة احادية وانسحب من الاتفاق.
2- لم يكن لدى الاطراف الأوروبية سجل جيد في التعامل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وفي السنوات الماضية لم يتخذوا إجراء الا وتعارض مع مصالح  إيران، والثقة بهم هو استمرار في تجاهل التجارب الماضية. 
3-ينبغي على اعضاء مجلس الشورى الاسلامي المحترمين، التصرف على وجه السرعة باتخاد الاجراءات اللازمة بخصوص نكث امريكا للاتفاق النووي والمتابعة الجدية والقانونية من قبل الجمهورية الاسلام الايرانية التي تستوجب ازاء الاتفاق النووي.
4- كما نطلب من الحكومة الايرانية المحترمة تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب الخسارة التي حملتها لايران خلال السنوات الماضية ومتابعة الامر من خلال الاجهزة القانونية العالمية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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