وأوضح العميد غلام حسين غيب برور في الاحتفالية الوطنية "التعبئة مع المزارع" أن ايران تتعرض لحرب اقتصادية، ما يستدعي الاعتماد على قدراتنا الذاتية، على ضوء التطورات الاخيرة واحتمالية وصول الدبلوماسية لطريق مسدود.

واضاف أن اي بلد لا يستطيع تأمين احتياجاته الغذائية محكوم عليه بالفشل، وأن الامكانيات الموجودة في ايران تغنيها عن استيراد المواد الغذائية من الخارج.

وأكد العميد غيب برور أن هيئة التعبئة تقف بجانب الحكومة في الجهاد الاقتصادي والزراعي، وأن مشروع " التعبئة مع المزارع" احد المشاريع الثمان التي ستنفذ في الارياف في غضون 4 سنوات.