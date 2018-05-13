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رقم الخبر: 219658 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 18:51 الاقسام: محليات  
منظمة التعبئة تعلن إستعدادها لمساعدة الحكومة بتحقيق الاستقلالية الزراعية

منظمة التعبئة تعلن إستعدادها لمساعدة الحكومة بتحقيق الاستقلالية الزراعية

أعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين استعدادها لمساعدة الحكومة في تحقيق الاستقلالية الزراعية وانتاج المواد الغذائية بشكل كامل.
وأوضح العميد غلام حسين غيب برور في الاحتفالية الوطنية "التعبئة مع المزارع" أن ايران تتعرض لحرب اقتصادية، ما يستدعي الاعتماد على قدراتنا الذاتية، على ضوء التطورات الاخيرة واحتمالية وصول الدبلوماسية لطريق مسدود.
واضاف أن اي بلد لا يستطيع تأمين احتياجاته الغذائية محكوم عليه بالفشل، وأن الامكانيات الموجودة في ايران تغنيها عن استيراد المواد الغذائية من الخارج.
وأكد العميد غيب برور أن هيئة التعبئة تقف بجانب الحكومة في الجهاد الاقتصادي والزراعي، وأن مشروع " التعبئة مع المزارع" احد المشاريع الثمان التي ستنفذ في الارياف في غضون 4 سنوات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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