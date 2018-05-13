اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" ان ايران لا تخشى التهديدات العبثية والجوفاء للكيان الصهيوني الهش.

وقال ولايتي في تصريح للمراسلين عقب لقائه وزير خارجية تركمانستان "رشيد مردوف" حول الضمانات الموجودة بان الاوروبيين سيلتزمون بتعهداتهم في الاتفاق النووي حيال ايران: ان روسيا والصين لم ينقضا اي تعهد في تاريخ العلاقات مع ايران لحد الآن، والتزمتا دوما بتعهداتهم، والاوروبيين وعدوا ايضا بذلك.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا بالنسبة للاوروبيين ليثبتوا التزامهم بتعهداتهم.

واضاف ولايتي: ان تبعية اوروبا لاميركا في هذا الموضوع قبل ان يضر الجمهورية الاسلامية الايرانية فانه سيضر بالسمعة السياسية لاوروبا.

واوضح مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ان الاميركيين اثبتوا من جديد عبر انسحابهم من الاتفاق النووي بانهم يترصدون الفرص لانتهاك القوانين وتعهداتهم الدولية بسهولة، مضيفا: انه لا يمكن الوثوق مطلقا بهؤلاء.

وتابع قائلا: لا يمكن التعويل على التزام اميركا بالمعاهدات الدولية، وهذه الحقيقة كانت واضحة منذ البدء لدى الجمهورية الاسلامية.

واكد ولايتي ان هذا الاجراء من جانب الولايات المتحدة يشكل إساءة الى باقي اعضاء المجموعة السداسية الدولية، مضيفا: نحن نعلم بان جميع الدول الخمسة الموقعة على الاتفاق النووي اكدت على اميركا بضرورة عدم الانسحاب من هذا الاتفاق الذي حظي بموافقة مجلس الامن الدولي.

ومضى قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت طيلة 40 عاما بانها ستدافع عن سيادتها الشاملة ولن ترضخ الى الغطرسة الامريكية، مؤكدا ان الخاسر الرئيسي في الانسحاب من الاتفاق النووي هي اميركا.

وكان ولايتي ومردوف قد بحثا في لقائهما سبل تطوير التعاون بين ايران وتركمانستان لاسيما في المجالات الاقتصادية ، كذلك بحثا القضايا الاقليمية.

وسلم "رشيد مردوف" في هذه اللقاء الى ولايتي رسالة خطية من رئيس جمهورية تركمانستان الى قائد الثورة الاسلامية.