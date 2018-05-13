  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219657 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 18:48 الاقسام: محليات  
مستشار قائد الثورة: إيران لا تخشى التهديدات الصهيونية العبثية
عقب إستقباله وزير خارجية تركمانستان

مستشار قائد الثورة: إيران لا تخشى التهديدات الصهيونية العبثية

* الاسابيع الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا بالنسبة للاوروبيين
اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" ان ايران لا تخشى التهديدات العبثية والجوفاء للكيان الصهيوني الهش.
وقال ولايتي في تصريح للمراسلين عقب لقائه وزير خارجية تركمانستان "رشيد مردوف" حول الضمانات الموجودة بان الاوروبيين سيلتزمون بتعهداتهم في الاتفاق النووي حيال ايران: ان روسيا والصين لم ينقضا اي تعهد في تاريخ العلاقات مع ايران لحد الآن، والتزمتا دوما بتعهداتهم، والاوروبيين وعدوا ايضا بذلك.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستكون اختبارا بالنسبة للاوروبيين ليثبتوا التزامهم بتعهداتهم.
واضاف ولايتي: ان تبعية اوروبا لاميركا في هذا الموضوع قبل ان يضر الجمهورية الاسلامية الايرانية فانه سيضر بالسمعة السياسية لاوروبا.
واوضح مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ان الاميركيين اثبتوا من جديد عبر انسحابهم من الاتفاق النووي بانهم يترصدون الفرص لانتهاك القوانين وتعهداتهم الدولية بسهولة، مضيفا: انه لا يمكن الوثوق مطلقا بهؤلاء.
وتابع قائلا: لا يمكن التعويل على التزام اميركا بالمعاهدات الدولية، وهذه الحقيقة كانت واضحة منذ البدء لدى الجمهورية الاسلامية.
واكد ولايتي ان هذا الاجراء من جانب الولايات المتحدة يشكل إساءة الى باقي اعضاء المجموعة السداسية الدولية، مضيفا: نحن نعلم بان جميع الدول الخمسة الموقعة على الاتفاق النووي اكدت على اميركا بضرورة عدم الانسحاب من هذا الاتفاق الذي حظي بموافقة مجلس الامن الدولي.
ومضى قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية برهنت طيلة 40 عاما بانها ستدافع عن سيادتها الشاملة ولن ترضخ الى الغطرسة الامريكية، مؤكدا ان الخاسر الرئيسي في الانسحاب من الاتفاق النووي هي اميركا.
وكان ولايتي ومردوف قد بحثا في لقائهما سبل تطوير التعاون بين ايران وتركمانستان لاسيما في المجالات الاقتصادية ، كذلك بحثا القضايا الاقليمية.
وسلم "رشيد مردوف" في هذه اللقاء الى ولايتي رسالة خطية من رئيس جمهورية تركمانستان الى قائد الثورة الاسلامية.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/9635 sec