ويشارك في المؤتمر الذي سيواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام 60 شخصية من 22 بلدا من بينهم خبراء في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية من دول أوروبية وامريكا بالإضافة إلى أكاديميين ورجال إعلام وفنانين.

وقد وجه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان رسالة إلى مؤتمر " القدس عاصمة فلسطين الابدية" اعتبر فيها إن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس يشكل مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية.

ووصف عبد اللهيان ، وفق لما أوردته أرنا، فلسطين بأنها جرح العالم الإسلامي الكبير مشدداً على ضرورة العمل على منع تنفيذ القرار غير الشرعي للحكومة الأمريكية التي تخضع للضغوط الصهيونية. كما شدد على ضرورة قيام المؤتمر بالتنديد بهذه الخطوة الأمريكية معلناً إستعداد إيران للتعاون مع مختلف الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية دون قيد أو شرط.