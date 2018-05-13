  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219656 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 18:45 الاقسام: محليات  
مشهد المقدسة تستضيف مؤتمر "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"

مشهد المقدسة تستضيف مؤتمر "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"

إنطلقت أعمال مؤتمر " القدس عاصمة فلسطين الابدية " الدولي في مدينة مشهد المقدسة.
ويشارك في المؤتمر الذي سيواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام 60 شخصية من 22 بلدا من بينهم خبراء في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية من دول أوروبية  وامريكا بالإضافة إلى أكاديميين ورجال إعلام وفنانين.
وقد وجه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان رسالة إلى مؤتمر " القدس عاصمة فلسطين الابدية" اعتبر فيها إن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس يشكل مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية.
ووصف عبد اللهيان ، وفق لما أوردته أرنا، فلسطين بأنها جرح العالم الإسلامي الكبير مشدداً على ضرورة العمل على منع تنفيذ القرار غير الشرعي للحكومة الأمريكية التي تخضع للضغوط الصهيونية. كما شدد على ضرورة قيام المؤتمر بالتنديد بهذه الخطوة الأمريكية معلناً إستعداد إيران للتعاون مع مختلف الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية دون قيد أو شرط.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4482 sec