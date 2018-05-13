* اميركا غير جديرة بالثقة، في ضوء اجرائها الذي جاء بهدف كسر مقاومة ايران

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري، بأنه على اوروبا إعطاء الضمانات لايران للاستفادة من إنجازات الإتفاق النووي ودون ذلك ستواصل ايران مسيرة الإكتفاء الذاتي الوطني والصناعة النووية إعتمادا على طاقاتها المحلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء جعفري، الاحد، في ملتقى المشروع الوطني للتعبئة الداعمة للزراعة.

وصرح اللواء جعفري بان الاوروبيين اعلنوا مرارا بأنهم لا يمكنهم الوقوف امام اجراءات الحظر الاميركية وقال: لقد منحنا الاوروبيين الفرصة، ولكن عليهم ان يعطوا الضمانات، لكنني استبعد ان يفعلوا ذلك لذا ينبغي علينا متابعة مسار الاكتفاء الذاتي الوطني والصناعة النووية بالاعتماد على الطاقات المحلية.

وتابع اللواء جعفري: إن الاعداء لا يتركون الثورة الاسلامية لحالها لحظة واحدة لأننا نقارع نظام الهيمنة وعلى رأسه اميركا التي تبحث عن مصالحها فقط ولا ترحم الآخرين.

واضاف؛ انه ومنذ بداية الثورة شرع الاعداء بالحرب الاقتصادية والحظر ومن ثم الحرب الثقافية ولجأوا الى الحرب الاقتصادية خلال العقد الأخير.

وقال اللواء جعفري: إن الاعداء جعلوا جهود ايران في الصناعة النووية ذريعة ووجهوا الاتهام لها بالسعي لصنع القنبلة النووية وفرضوا الضغوط عليها في حين ان الصناعة النووية هي حاجة أساسية للبلاد.

واضاف: إن المفاوضات التي جرت على مدى اعوام أفضت الى الإتفاق النووي الذي بدلا من ان يمنع الحظر تحول الى ارضية لمأسسة فرض الحظر على ايران.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري، ان اميركا غير جديرة بالثقة، في ضوء الاجراء الذي اتخذته وجاء بهدف كسر مقاومة ايران وهو ليس قضية جديدة، ولقد شهدنا ممارسات الاعداء الخبيثة على مدى اعوام طويلة لذا ينبغي ان نعتمد على انفسنا وتكون رؤيتنا الى الداخل.

واشار الى البرامج والمشاريع الشعبية ومنها مشروع السمو بالتعبئة مع المزارع في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي وأمن المنتوجات الغذائية.

واوضح بأن هذا المشروع يسعى لنقل خبرات المزارعين النموذجيين الى سائر المزارعين في سياق تحسين واصلاح الزراعة وحصاد المزروعات، وأضاف: انه وبتنفيذ هذا المشروع سيتحقق الإكتفاء الذاتي في 4 محاصيل استراتيجية وهي القمح والأرز والذرة والكرنب.