داعش يتبنى هجوما بالسكين في باريس تبنى تنظيم داعش الارهابي يوم الاحد الهجوم بسكين الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت، وقتل فيه شخص واحد وأصيب أربعة، حالة اثنين منهم خطرة، في حين قتلت الشرطة منفذ الهجوم.