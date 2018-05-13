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|رقم الخبر: 219649
|تاريخ النشر: أيار 13, 2018
|الوقت: 18:10
|الاقسام: دوليات
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داعش يتبنى هجوما بالسكين في باريس
تبنى تنظيم داعش الارهابي يوم الاحد الهجوم بسكين الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت، وقتل فيه شخص واحد وأصيب أربعة، حالة اثنين منهم خطرة، في حين قتلت الشرطة منفذ الهجوم.
ووفق موقع "سايت" المعني بمراقبة أنشطة الجماعات الارهابية، فإن وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش ذكرت أن المهاجم كان "جنديا" في التنظيم، وأنه نفذ العملية "استجابة لنداءات استهداف دول التحالف". وحاول رجلي شرطة السيطرة على المهاجم واستخدما الصاعق الكهربائي ضده مرتين لكنه واصل الاقتراب منهما.
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