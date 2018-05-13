بيعت في مزاد سوثبي في موناكو بـ715 ألف يورو سيارة لامبورجيني (هوراكان) رياضية فريدة، كان البابا فرنسيس قد تلقاها هدية.

وقالت المؤسسة الخيرية الكاثوليكية "معونة الكنائس المعذبة"، إن ثمن السيارة سيصرف على المشاريع الخيرية. وذكرت أن البابا كلّف شخصيا بتحويل ريع السيارة فورا لتمويل مشاريع إعادة إعمار المنازل والمباني العامة المسيحية العراقية التي دمرها "داعش" في الموصل سنة 2014. وسيتم إنفاق ريع السيارة كذلك، على مبادرة غوث ضحايا الاتجار بالبشر.