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رقم الخبر: 219647 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 18:12 الاقسام: دوليات  
الصحافة العالمية تمهّد إعلاميا لغلق النفق النووي الكوري

الصحافة العالمية تمهّد إعلاميا لغلق النفق النووي الكوري

أعلنت كوريا الشمالية، أنها ستسمح للصحفيين من دول شتى لحضور عملية إغلاق موقع نووي تحت الأرض، في وقت لاحق من مايو الجاري، وهو ما استدعى ثناء من الرئيس الأميركي الذي من المرتقب أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية في قمة تاريخية الشهر المقبل.

وذكرت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأحد أن عملية إغلاق موقع التجارب النووية تحت الأرض ستتم بين 23-25 مايو الجاري، على أن يحضرها صحفيون من دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبريطانيا.

وبحسب الوكالة، سيتم تدمير جميع الأنفاق تحت الأرض في موقع الاختبار"يونجي-ري كي " الموجود تحت الأرض شمالي البلاد بواسطة التفجير ، مع إزالة مرافق المراقبة والبحوث، إلى جانب وحدات الحراسة الأرضية.

وعبر "تويتر"، أثنى ترامب على قرار كوريا الشمالية غلق الموقع النووي، قائلا إنها "لفتة ذكية جدا وكريمة".

وكانت كوريا الشمالية قد قررت الشهر الماضي وقف كافة تجارب الصواريخ البالستية والأسلحة النووية وغلق النفق النووي. وفي أواخر أبريل الماضي، وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء القمة التاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن بدعوة الصحفيين والخبراء لمشاهدة عملية الإغلاق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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