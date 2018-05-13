سعى كل من رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والسياسي المسجون أنور إبراهيم تهدئة الخلافات في التحالف الحاكم يوم الأحد بعد نشوبها بين أنصارهما فيما يتعلق بالمناصب الوزارية.

وحقق التحالف المؤلف من أربعة أحزاب نصرا تاريخيا في انتخابات عامة يوم الأربعاء متغلبا على تحالف باريسيان الذي حكم البلاد لفترة طويلة لكن نشوب خلافات بهذه السرعة أثار تساؤلات عن وحدة موقف التحالف الفائز الذي لم يكن مرجحا تشكيله من الأصل.

وقال أنور في بيان أصدره وهو راقد في المستشفى إنه قال لأعضاء حزبه وهو حزب عدالة الشعب أن يعملوا على ضمان بقاء حكومة مهاتير قوية ومستقرة.

لكنه قال أيضا إنه طرح خلال محادثة مع مهاتير مطالب الحزب بإجراء مفاوضات أكثر شمولا في إشارة لمحادثات تشكيل مجلس الوزراء.

وقال مهاتير في التلفزيون الرسمي: في البداية يجب ألا ننظر إلى النسب في مجلس الوزراء.

وأضاف: ستوضع النسب عندما نشكل باقي مجلس الوزراء... بالطبع سيكون هناك بعض الخلافات بسبب احتياجات ورغبات كل حزب. هذا سيقرره رئيس الوزراء.

الى ذلك قال قائد شرطة العاصمة الماليزية إن الشرطة ستفحص تغطية لكاميرات مراقبة في مجمع سكني فخم بكوالالمبور في إطار تحقيق في مزاعم عن أن سيارة حكومية أوصلت صناديق إلى هناك لزوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

وقال قائد الشرطة في كوالالمبور مازلان العظيم إن تقريرا سابقا لرويترز وصف بشكل خاطئ العملية في مجمع بافيليون ريزيدنس السبت على أنها مداهمة. وأضاف: لا يمكن أن تصفوها (العملية) على أنها مداهمة.

وقال مازلان إن الشرطة تحركت بناء على بلاغ صدر بعد ورود لقطات فيديو تظهر سيارة فان عليها شعار رئاسة الوزراء وهي تنقل صناديق تحمل حقائب يد لمصممين مشهورين إلى شقة روسماه منصور زوجة نجيب.

وأضاف، أن الشرطة ذهبت للمجمع السكني لمشاهدة ما صورته كاميرات المراقبة الأمنية... علينا أن نفحص الكاميرات.. هذه مهمة فريق البحث الجنائي.

وقال ضابطان كبيران مشاركان في العملية طلبا عدم نشر اسميهما لرويترز السبت إن التحقيقات ليست مهتمة بوجود أغراض فاخرة لكنها تتعقب وثائق قد تكون ضرورية للتحقيقات المتعلقة بإدارة نجيب. وقال مازلان إن المتقدمين بالبلاغ لم يروا أي حقائب يد وأضاف: لم يروا إلا صناديق. وتابع قائلا: ربما استخدموا الصناديق (كي) ينقلوا أغراضا لأماكن أخرى لأنها أزيلت من مقر الحكومة... سنحقق في كل الجوانب. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم نجيب للتعليق. ولم يتسن لرويترز الاتصال بنجيب أو زوجته أو أي من أفراد الأسرة والمقربين.