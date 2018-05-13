* نحن واثقون بوقوف الصين الى جانبنا.. وعلاقاتنا مع بكين وموسكو ستكون مهمة للغاية بعد انسحاب امريكا من الإتفاق

خلال مباحثاته في بكين المحطة الأولى من جولته على الصين وروسيا وبروكسل

إلتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي وصل بكين صباح الأحد، نظيره الصيني، فانغ يي، وتباحث معه حول الإتفاق النووي وكذلك امكانية بقاء الإتفاق النووي اذا ما تم ضمان مصالح الشعب الايراني.

وتطرق وزير الخارجية أيضاً خلال هذا اللقاء الى السبل الكفيلة بتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي الثنائي.

واضاف: إن العلاقات بين ايران والصين كانت جيدة قبل التوصل الى الإتفاق النووي واستمرت هذه العلاقات بعد الإتفاق حيث كانت الصين افضل شريك تجاري لايران، معربا عن ثقته بأنها تقف الى جانب ايران.

وأشار الى الأهمية التي توليها ايران للصين، وأضاف: إن الهدف من هذه الزيارة هو اجراء محادثات مع باقي الدول المعنية بالإتفاق النووي قائلاً: إن الصين طالما وقفت الى جانب ايران في الظروف الصعبة.

واعرب وزير الخارجية عن أمله بان تسهم زيارته هذه في رسم آفاق مشرقة للإتفاق النووي.

من جانبه اعرب فانغ يي خلال اللقاء، عن ارتياحه لاختيار ظريف الصين كمحطة اولى لجولته التي تهدف الى اجراء مشاورات سياسية مكثفة للحفاظ على الإتفاق النووي، معربا عن أمله بأن تساهم زيارته في تحقيق انجازات مهمة لإنقاذ الإتفاق النووي والحفاظ على مصالح ايران.

كما إلتقى المدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية، الأحد، بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لدى وصوله الى مطار بكين.

وأكد الطرفان في اللقاء على العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وبكين وضرورة الحفاظ على الإتفاق النووي.

وقال ظريف في اللقاء: إن العلاقات بين الصين وايران كانت طيبة وايجابية على الدوام، وتميزت بأهمية أكبر بعد الإتفاق النووي.

زيارة وزير الخارجية الايراني الى الصين، المحطة الاولى من جولته في عدد من الدول والتي تشمل روسيا وبلجيكا تأتي للتباحث حول مستقبل الإتفاق النووي بعد انسحاب اميركا منه.

وقد قال ظريف فور وصوله الى العاصمة الصينية بكين، ان زيارته هي زيارة عمل.

واضاف: إن الصين تعد من اقرب اصدقاء الجمهورية الاسلامية الايرانية وسأبحث اليوم حول القرار الذي ستتخذه ايران في ضوء الضمانات التي يقدمها سائر اعضاء مجموعة (5+1) بعد خروج اميركا حول كيفية تنفيذ الإتفاق النووي وحصول الشعب الايراني على المصالح المترتبة على الإتفاق.

وأضاف: بطبيعة الحال كانت علاقاتنا مع الصين قبل الإتفاق النووي طيبة جدا وكانت في مرحلة الإتفاق ايضا افضل شريك تجاري لنا باختلاف شاسع عن الآخرين.

وقال ظريف: اننا اليوم ايضا على ثقة بأن الصينيين سيقفون الى جانبنا ومن المقرر ان نتحدث في هذا المجال، كما سيبحث الوفد المرافق مع سائر المسؤولين الصينيين بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحول زيارته الى موسكو وبروكسل قال ظريف: إن علاقاتنا مع الصين وروسيا كانت حساسة جدا وستكون بعد (الانسحاب الاميركي) مهمة جدا ايضا، وفيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي فإنه نظرا لان معظم الطلبات كانت من جانب الاتحاد لبقاء ايران ضمن الإتفاق بعد خروج اميركا منه، ولكن ينبغي ان نرى كيف تريد الدول الاوروبية ضمان مصالح ايران رغم خروج اميركا منه.

واضاف: إن اهم إجراءاتنا هو الحصول على الضمانات ومثلما اعلن رئيس الجمهورية فان لنا الاستعداد لجميع الخيارات، فلو كان من المقرر ديمومة الإتفاق النووي فلا بد من ضمان مصالح ايران في اطاره.

وسيتوجه ظريف الى موسكو الاثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، ومن ثم يغادرها الثلاثاء الى بروكسل للاجتماع مع وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، فيدريكا موغريني.

وسيبحث وزير الخارجية الايراني خلال هذه الجولة بشأن انسحاب ترامب من الإتفاق النووي والبحث بشأن الضمانات لايران للحصول على المنافع المنصوص عليها في الإتفاق لتستمر بالبقاء فيه.