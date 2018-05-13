مؤشر بورصة طهران يغلق مرتفعاً 274 نقطة أنهت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع المؤشر العام (تدبيكس) 274 نقطة إلى 94165 نقطة بدعم إقبال الصناديق والمؤسسات على شراء أسهم السيارات ومصافي التكرير.