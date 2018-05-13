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رقم الخبر: 219643 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
مؤشر بورصة طهران يغلق مرتفعاً 274 نقطة

مؤشر بورصة طهران يغلق مرتفعاً 274 نقطة

أنهت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع المؤشر العام (تدبيكس) 274 نقطة إلى 94165 نقطة بدعم إقبال الصناديق والمؤسسات على شراء أسهم السيارات ومصافي التكرير.

وصعد المؤشر تدبيكس بدعم (همراه أول) للاتصالات 38 نقطة، و(سايبا) للسيارات 28 نقطة، و(جم) للبتروكيماويات 20 نقطة. وتداولت السوق 703 ملايين و662 ألف سهم وورقة مالية توزعت على 50 ألفاً و104 صفقات، بقيمة 43ر1 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال). كما صعد مؤشر (آيفكس) للسوق الموازي 7 نقاط الى 1081 نقطة.

 
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