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رقم الخبر: 219642 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 17:52 الاقسام: اقتصاد  
بتدشين 3 مشاريع ضخمة.. البنزين يخرج من طائلة خيارات الحظر الأميركي

بتدشين 3 مشاريع ضخمة.. البنزين يخرج من طائلة خيارات الحظر الأميركي

تستعد ايران لتدشين 3 مشاريع عملاقة في إنتاج البنزين بطاقة 25 مليون لتر يومياً، لتسحب بذلك البنزين من طائلة خيارات الحظر الأميركي .

وبحسب تقرير أعدته وكالة أنباء فارس، فان البنزين لطالما كان أحد السيناريوهات الأميركية الهادفة لممارسة الضغط على ايران التي إهتمت بدورها بتعزيز إنتاج هذا المشتق الاستراتيجي أبان حظر بيعه إليها خلال أعوام 2010 حتى 2013.

وتنتج ايران حالياً 90 مليون لتر من البنزين يومياً ومن المتوقع عبر تثبيت الإنتاج في المرحلة الثانية من مصفاة (ستارة الخليج الفارسي)، ومشروع (الأزمرة) في مصفاة بندرعباس، وتحسين جودة مصفاة (لاوان) أن يتجاوز الإنتاج 105 ملايين لتر، فيما يترواح الاستهلاك المحلي المتوقع 80 إلى 85 مليون لتر يومياً في العام الجاري.

وتستعد ايران، خلال الأيام القادمة، لتدشين المرحلة الثانية لمصفاة (ستارة الخليج الفارسي) الواقعة في بندرعباس (جنوب ايران)، رسمياً بطاقة 12 مليون لتر يومياً من بنزين (يورو4)، بجانب إطلاق مشروعين لرفع إنتاج بنزين (يورو 4) في الأسابيع المقبلة، وهما مشروع أزمرة مصفاة بندرعباس بطاقة إنتاجية 12 مليون لتر يومياً، والثاني ترقية وزيادة إنتاح مصفاة لاوان.

 
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