أكد المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لصيانة محطات الطاقة كفاءات الخبراء الإيرانيين في مجال صيانة محطات الطاقة، وأعلن بأن الشركة تلقت عرضاً خاصاً لترميم وصيانة محطات الطاقة السورية.

وقال عين الله صالحي، السبت، في تصريح أدلى به للصحفيين: ان الطاقة الإنتاجية لمحطات سوريا تبلغ 8 آلاف ميغاواط، ونحن ندرس هذا العرض في الوقت الحاضر. وأشار صالحي الى أن الخبراء الإيرانيين في مجال محطات الطاقة قد تمكنوا من كسر قيود الحظر المفروض على إيران، وأضاف: ان معظم الأجهزة الخاصة بالمحطات بما فيها التوربينات يتم إنتاجها أو صيانتها في الداخل.

وأكد صالحي ان الصناعة الإيرانية لمحطات الطاقة حققت نمواً ملحوظاً على الرغم من الحظر المفروض على إيران خلال العقدين الأخيرين.