أعلن مساعد مدير العمليات في شركة إيران للطيران والملاحة الجوية حول تأثير الانسحاب من الاتفاق النووي، ان جزءاً كبيراً من معدات المطار تم توفيرها ولا نعتمد على الشركات الأجنبية.

وفي حديث مع مراسل (إرنا) يوم الأحد، أضاف غلام حسين باقريان: في التخطيط لشراء معدات الملاحة والاتصالات، رأينا الإتفاق النووي فرصة مؤقتة وخلال العامين الماضيين قمنا بشراء العديد من المعدات اللازمة لنظام الملاحة الجوية من الشركات الأجنبية.

وقال عضو مجلس إدارة شركة الملاحة الجوية الإيرانية: لقد أظهرت أميركا بانسحابها من الاتفاق النووي نكث عهودها للعالم، لكن إيران لن تتأثر كثيراً من الإجراء الأمريكي لأن جزءاً كبيراً من أنظمة الملاحة الجوية في البلاد قد تم شراؤه.. الأنظمة التي تشير إلى مسافة واتجاه الطائرة وأنظمة توجيه الطائرات في وقت الهبوط في المطارات تم شراؤها أيضاً من خلال المناقصات القانونية.

وتابع باقريان: تم توفير بعض معدات المطارات ومرافق الملاحة والاتصالات من قبل الشركات القائمة على المعرفة. وأضاف: لقد اشترينا بالكامل تقريباً جميع معدات الاتصالات مع الطائرة. وصرح مساعد مدير العمليات في شركة إيران للطيران والملاحة الجوية: يتم الآن تركيب رادار متقدم في مطار بندرعباس، ويتم تثبيت رادار آخر بعد التخليص الجمركي في مهرآباد، والرادار الثالث يتم إرساله إلى مطار شيراز. وقال: لحسن الحظ تم أيضاً الإنتهاء من عقد التشغيل لترقية 14 راداراً في البلاد وسيتم توقيعه في اليومين القادمين.

يشار الى أن يوجد في إيران 89 مطاراً، منها 70 مطاراً تجارياً. وهناك 64 مطاراً نشطاً للركاب في البلاد، منها 54 مملوكة ومدارة من قبل شركة المطارات.