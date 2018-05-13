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رقم الخبر: 219639 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: الحكومة لديها خطة عمل للتعاطي مع الظروف الجديدة
ومجلس الشورى يناقش آخر مستجدات سوق العملة الصعبة

جهانغيري: الحكومة لديها خطة عمل للتعاطي مع الظروف الجديدة

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري: إن إنتهاج الحكومة لسياسات خاصة في سياق التعاطي مع الظروف الجديدة الخاصة بالعملة الصعبة، تسبب في إمكانية إدارة البلاد بصورة أفضل.

وفي تصريح له الأحد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المعنية بالعملة الصعبة في ايران، أشار جهانغيري الى أهداف أمريكا في الجمهورية الاسلامية؛ قائلاً: ان الحكومة وضعت خطة عمل واعدة لآليات عديدة وهي على استعداد لإدارة البلاد في كافة الظروف.

وإلى جانب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الخاصة بالعملة الصعبة كل من رئيسي البنك المركزي ومؤسسة التخطيط والميزانية، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، حيث ناقش المشاركون في هذا الاجتماع تقريراً بشأن العملة الصعبة المخصصة لتوفير البضائع الأساسية والأدوية وغيرها من الضرورات في هذا الخصوص.

هذا وبحث مجلس الشورى الاسلامي، في جلسة غير علنية، أحدث المستجدات فيما يخص العملة الصعبة والتقلبات الراهنة في الأسواق ذات الصلة. وقال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس، غلام رضا كاتب: ان النائب الأول لرئيس الجمهورية حضر جلسة البرلمان حول العملة الصعبة.

 
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