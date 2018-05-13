استضافت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر، وذلك بعد توقف دام 13 عاماً.

وتوجه وفد ايراني يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض الى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأوضح فياض، بعد وصوله الى الدوحة، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): انه سيتم خلال إجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين. وتابع قائلاً: ان هناك خمس لجان تعقد إجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية. وأضاف: ان التعاون الوثيق بين ايران وقطر أخذ منحى جديداً ويتحرك نحو تعزيز العلاقات، ورغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جداً، إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري تقدماً ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.

وأكد فياض ليس هناك عقبة جادة تعترض تعزيز العلاقات بين البلدين، متوقعاً بذلك التوصل الى نتائج مطلوبة من خلال تنفيذ البرامج المخططة.

يذكر أن الإجتماع السادس للجنة الاقتصادية بين ايران وقطر بدأ أمس الأحد على مستوى الخبراء ويستمر اليوم (الاثنين) على المستوى الوزاري .هذا وقد شهدت العلاقات الايرانية-القطرية نمواً ملحوظاً خلال العام الأخير بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 آذار/ مارس الماضي )، 250 مليون دولار.