شدد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمود واعظي، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركمانستان، مشيراً الى أهمية التعاون المصرفي بين البلدين في هذا السياق.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، أن رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود واعظي، التقى بوزير خارجية تركمانستان رشيد مردوف، مساء السبت، وأشار خلال اللقاء الى العلاقات المتينة، الأخوية، العميقة والاستراتيجية بين البلدين، معتبراً أن زيارة الرئيس روحاني الأخيرة الى عشق آباد كانت فصلاً جديداً لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وقال: (تعزيز العلاقات مع تركمانستان كبلد صديق وجار هي من أولويات الحكومة في إيران).

ولفت واعظي إلى متابعة وتنفيذ الإتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي ومسؤولي البلدين في مختلف القطاعات، قائلاً: (اليوم فان الحوارات والعلاقات بين مسؤولي البلدين هي مبنية على أساس الإتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي جمهورية البلدين، ومن حسن الحظ فقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية).

وشدد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين إيران وتركمانستان في مختلف الأقسام ومن بينها مجالات التعاون التجارية والاقتصادية والطاقة والمواصلات وترانزيت البضائع، قائلاً: (الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعير الاهتمام اللازم من أجل تعزيز علاقات الصداقة مع تركمانستان). واعتبر واعظي أن تعزيز العلاقات المصرفية بين إيران وتركمانستان في الظروف الحالية هو أمر مهم للغاية، وأضاف: (تعزيز العلاقات والمناسبات التجارية والاقتصادية بين طهران وعشق آباد تتطلب تعاوناً أكبر وأوسع في المجال المصرفي).

ونوّه رئيس مكتب رئيس الجمهورية على أن التعاون التجاري، الاقتصادي والصناعي وخاصة على صعيد القطاع الخاص لجهة الاستثمار وإيجاد أسواق حدودية مشتركة بين البلدين يقع في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وأضاف: (الشركات الفنية والهندسة الإيرانية التي تمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع المختلفة مستعدة لتقديم خدماتها في مختلف القطاعات في تركمانستان).

بدوره، أشار وزير خارجية تركمانستان، رشيد مردوف، إلى العلاقات المتينة والأخوية بين البلدين، قائلًا: (زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى تركمانستان شكلت مرحلة جديدة من مراحل تعزيز التعاون بين طهران وعشق آباد وعبّرت عن الإرادة السياسية القوية التي يمتلكها مسؤولو البلدين في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية).

وتطرّق وزير خارجية تركمانستان إلى الإمكانات والطاقات التي يمتلكها البلدان في مختلف المجالات، مؤكداً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وتركمانستان.

وأكد مردوف على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين فيما يخص قطاعات المواصلات وترانزيت البضائع، وكذلك تنشيط مجال الترانزيت عبر سكك الحديد.