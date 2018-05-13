غادر، اليوم الاحد، وفد نادي القوة الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت استعداداً لمواجهة العهد اللبناني في إياب نصف نهائي المنطقة الغربية ب‍كأس الاتحاد الآسيوي.

ويسعى فريق الصقور إلى إكمال مهمته بنجاح، بعدما تغلب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليمضي قدماً في رحلة حصد اللقب الثالث على التوالي.

وسيستعيد فريق الصقور لاعبه همام طارق، الذي غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الحرمان.

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب المدينة الرياضية في بيروت عند الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.