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رقم الخبر: 219596 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
جيتس يهزم جولدن نايتس بدوري هوكي الجليد

جيتس يهزم جولدن نايتس بدوري هوكي الجليد

فاز وينيبيج جيتس (4-2) على فيجاس جولدن نايتس، في بداية الدور النهائي للقسم الغربي لدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، ويتقدم جيتس (1-0) في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وجاءت أهداف جيتس عن طريق مارك شايفيلي، وداستن بافلن، وباتريك لين، وجويل أرميا، ليحقق الفريق على أرضه انتصاره الخامس مقابل هزيمتين في الأدوار الإقصائية. وصنع بليك ويلر 3 أهداف لجيتس.

أما جولدن نيتس، فسجل الهدفين بواسطة برايدن مكناب، ووليام كارلسون، لكن الفريق خسر في النهاية للمرة الثالثة فقط في 11 مباراة بالأدوار الإقصائية، وستقام المباراة الثانية في السلسلة في وينيبيج، مساء هذا اليوم الإثنين.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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