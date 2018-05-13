  • الأحد ٢٧ شعبان ١٤٣٩
  • الأحد , مايو 13, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219593 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 14:26 الاقسام: رياضة  
الملاكم لوماتشنكو يهزم ليناريس ويحقق لقبه العالمي الثالث

الملاكم لوماتشنكو يهزم ليناريس ويحقق لقبه العالمي الثالث

نجا الأوكراني فاسيل لوماتشنكو، من السقوط بالضربة القاضية قبل أن يتعافى ويحقق انتصارًا بالجولة العاشرة، وبنفس الطريقة على منافسه الفنزويلي خورخي ليناريس، لينتزع لقب وزن الخفيف من رابطة الملاكمة العالمية في نيويورك.

وسدَّد ليناريس لكمة بيمناه لمنافسه الأوكراني في الجولة السادسة، ليسقط أرضًا لكنه نهض سريعًا، ليثأر ويباغت منافسه بلكمة قوية في جسده قادته للفوز بلقبه العالمي الثالث في 3 أوزان مختلفة.

وحقق هذا الإنجاز في النزال رقم 12 فقط على المستوى الاحترافي خلال مسيرته على حلبة ماديسون سكوير جاردن.

وقال لوماتشنكو بطل الأولمبياد مرتين والذي كاد أن يتعرض لأول هزيمة بالضربة القاضية في مسيرته "كدت أدفع ثمن التراخي".

وتابع "استغل سرعته وبادلني الكثير من اللكمات .. ليناريس بطل عظيم والنزال كان رائعًا للجماهير وجميع عشاق الرياضة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/4073 sec