تصاعدت وتيرة العنف في نيكاراغوا اليوم الأحد، بين المعارضين لحكومة رئيس البلاد دانيال أورتيجا وشرطة مكافحة الشغب، مما أدى إلى سقوط قتيلين آخرين وعشرات الجرحى.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن المتظاهرين أشعلوا النيران في إطارات المركبات وأقاموا متاريس، في عدد من المدن، ضمن مظاهر العنف التي تشهدها البلاد.

وبدأت المظاهرات - في شهر أبريل الماضي - باحتشاد أعداد غفيرة في شوارع العاصمة (ماناجوا) وغيرها من المدن احتجاجا على إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد في البلاد، ثم تطور الأمر لمطالبة الرئيس النيكاراغوي، المنتمي لـ (جبهة التحرير الساندينية) اليسارية بالتنحي عن الحكم.