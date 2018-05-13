خسر باريس سان جيرمان أمام ضيفه رين بثنائية دون رد السبت على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي.

وجاء هدفا المباراة عبر بنيامين بوريجو من ركلة جزاء وأدريان هونو، بالدقيقتين 52 و71، ليسقط بي إس جي على ملعبه في الدوري لأول مرة هذا الموسم.

ورفع رين رصيده إلى 57 نقطة ليتمسك بالمركز الخامس وفرص تأهله للدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد بي إس جي عند 92 نقطة، بعدما نال خسارته الثالثة هذا الموسم، ليسقط أمام جماهيره في احتفالية التتويج بلقب الدوري، ووداع لاعب الوسط الإيطالي، تياجو موتا، الذي أعلن اعتزاله.

ومن جهة أخرى تراجع أولمبيك ليون للمركز الثالث، برصيد 75 نقطة بعدما خسر أمام مضيفه ستراسبورج بنتيجة (2-3) ليرفع الأخير رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ16، ويضمن البقاء في الدوري.

موناكو 1 – سانت ايتيان صفر

مونبلييه 1 – تروا 1

نيس 4 – كان 1

ليل 2 – ديجون 1

بوردو 4 – تولوز 2

أميان 2 – ميتز صفر

أنجيه صفر – نانت 2