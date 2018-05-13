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رقم الخبر: 219580 تاريخ النشر: أيار 13, 2018 الوقت: 11:31 الاقسام: رياضة  
جماهير هامبورج تستقبل الهبوط بغضب ناري

جماهير هامبورج تستقبل الهبوط بغضب ناري

تعرضت مباراة هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ للتوقف قبل نهايتها بدقائق قليلة بعدما ألقت جماهير الديناصورات ألعاب نارية بشكل مكثف على أرضية الملعب.

وأعربت جماهير هامبورج عن غضبها الشديد عقب تأكد هبوط فريقها لدوري الدرجة الثانية الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ تأسيس البوندسليجا عام 1962.

وتدخلت قوات الأمن لمواجهة شغب جماهير هامبورج ليتم إيقاف المباراة قليلاً قبل نهايتها.

ورغم تقدم هامبورج في النتيجة على مونشنغلادباخ (2-1) إلا أن انتصار فولفسبورج بنتيجة (4-1) على كولن قضى على فرص الديناصورات في البقاء.

هيرتابرلين 2 – لايبزيج 6

فرايبورج 2 – اوجسبورج صفر

بايرليفركوزن 3 – هانوفر 2

بايرن ميونخ 1 – شتوتجارت 4

شالكه 1 – فرانكفورت صفر

ماينز 1 – فيردربريمن 2

هوفنهايم 3 – دورتموند 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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